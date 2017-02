Social By Cris

Nesta semana tivemos acesso às Portarias afixadas no saguão da Prefeitura de Batatais, onde contém as exonerações e nomeações realizadas pelo Prefeito José Luis Romagnoli, logo nesse início de governo.Foram exonerados alguns secretários, diretores e chefes de divisão do governo anterior e imediatamente contratados novos, todavia foram criadas novas funções e algumas não foram substituídas. EXONERADOS: 5 secretários (Eduardo Augusto Lombardi, de Administração; Marta Regina Guidolin, da Assistência Social; Eduardo Ricco, da Saúde; Maurício Dutra, do Meio Ambiente e Juliano Carneiro, dos Esportes), 3 diretores (Antônio Carlos Corrêa, do Turismo; Alessandra Baltazar, da...